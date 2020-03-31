Terör örgütüne üst düzey darbe

Terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi terörist Nazife Bilen, Kuzey Irak'ta MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bilen'e yönelik operasyon, MİT'in terör örgütü PKK'nın üst düzey tepe yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. MİT'in aylar öncesinde bölgede kurduğu yerel ağ unsurları üzerinden hedef ile ilgili anlık bilgiler elde edildi. Bilen, TSK tarafından Kandil'e düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Örgüt elebaşı Murat Karayılan ve Bese Hozat'a yakın olduğu belirtilen terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu belirlendi.







6 AKTİF ÜYEDEN BİRİ

Daha önce PKK'nın yayın organlarında Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarda bulunan Bilen'in, PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından eğitildiği ve manevi kızı olduğu belirtildi. Bilen'in Suriye ve Lübnan'da Abdullah Öcalan'dan askeri ve siyasi eğitim aldığı, PKK'nın kandırılmış ya da kaçırılmış genç kızları birer teröriste dönüştürdüğü sözde kadın hareketinin kurucuları arasında yer alıyordu. Bilen, sözde KCK yürütme konseyinin 6 aktif üyesinden biriydi.

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