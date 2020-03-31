Türkiye kampanyaya destek için kenetlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı.* TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası birlik, beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. TBMM Başkanı olarak ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız" diye konuştu.* MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. 'Biz Bize Yeteriz' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız."* Bir açıklama da TOBB'dan geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından Türk bayrağı ile paylaştığı mesajında, Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.* İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de kampanyaya 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.* Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kampanyaya 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.* YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK üyeleri de birer aylık maaşlarıyla kampanyaya destek verdi.* Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent de 30 bin lira destekte bulunacagını açıkladı.* Bu arada Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından, yurdun dört bir yanından belediye başkanları ve bürokratlar da Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda kampanyaya maaşlarını bağışlayarak destek vereceklerini açıkladılar. Aynı şekilde iş dünyasından da çok sayıda isim art arda açıklamalarda bulunarak bağışta bulunacaklarını kaydettiler.