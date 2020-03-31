Tutuklular yakınlarıyla görüntülü görüşecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında Dikmen Hakimevi'nde adalet hizmetlerinde koronavirüsüne yönelik alınacak tedbirlerle ilgili üçüncü koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Gül şu bilgileri verdi:
* Ceza infaz kurumlarımızdaki personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacak.
* Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla telefonla görüntülü görüşebilmesi için teknik çalışmalar başladı.
* Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması, zamanaşımına az süre kalmış işler haricinde duruşmalar 30 Nisan'a ertelenecek.