Tutuklular yakınlarıyla görüntülü görüşecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında Dikmen Hakimevi'nde adalet hizmetlerinde koronavirüsüne yönelik alınacak tedbirlerle ilgili üçüncü koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Gül şu bilgileri verdi:* Ceza infaz kurumlarımızdaki personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacak.* Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla telefonla görüntülü görüşebilmesi için teknik çalışmalar başladı.* Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması, zamanaşımına az süre kalmış işler haricinde duruşmalar 30 Nisan'a ertelenecek.