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Tutuklular yakınlarıyla görüntülü görüşecek

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 31.3.2020 ABONE OL
Tutuklular yakınlarıyla görüntülü görüşecek
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında Dikmen Hakimevi'nde adalet hizmetlerinde koronavirüsüne yönelik alınacak tedbirlerle ilgili üçüncü koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Gül şu bilgileri verdi:
* Ceza infaz kurumlarımızdaki personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacak.
* Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla telefonla görüntülü görüşebilmesi için teknik çalışmalar başladı.
* Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması, zamanaşımına az süre kalmış işler haricinde duruşmalar 30 Nisan'a ertelenecek.
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Tutuklular yakınlarıyla görüntülü görüşecek
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