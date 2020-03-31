Yasağa uymayana geçit verilmiyor

oronavirüs

salgınına karşın alınan önlemler kapsamında yasaklara uymayanlara cezalar kesiliyor.Sakarya'da şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi Sakarya gişelerinde yakalandı. Vatandaşlar polis eşliğinde tekrar İstanbul'a geri gönderildiGaziantep'ten seyahat izin belgesi olmayan Suriyeli yolcu minibüsünün Suriyeli ehliyetsiz sürücüsüne ceza yağdı. Yolculara adam başı 3 bin 150 TL ceza, aracı bağlanan sürücüye 3 ayrı suçtan ceza kesildi.Afyonkarahisar Sandıklı'da, sosyal mesafe kuralına uymayan, minibüs sürücüsüne 496 lira ceza kesildi.Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından sudan çıkartılıp oteline gönderildi.Sivas'ta diş dolgusunu yaptırmak için diş kliniğine giden 74 yaşındaki Ahmet Aydın, polis ekipleri tarafından 394 TL para cezasına çarptırıldı.Sivas'ın Suşehri ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 18 şahsa, hem kumar hem de korona tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 80 bin 336 lira para cezası kesildi. Karabükte de kumar oynarken suçüstü yakalanan 19 kişiye 23 bin 275 TL ceza kesildi.Mersin'in Anamur ilçesinde bir evin giriş kısmını branda ile kapatarak kahveye dönüştüren 9 kişiye 9 bin TL para cezası kesildi.İstanbul'da 597 kişiye işlem yapılırken 32 iş yeri mühürlendi, 1 araç trafikten men edildi. Toplam 444 bin 909 lira para cezası kesildi.Antalya'da Mahmutlar Mahallesi bir apartman dairesinde parti yapan 7 kişi, sahil kenarında balık tutan 3 kişi ile sahil kenarında gezintiye çıkan 4 kişiyle Kestel ve Mahmutseydi mahallerindeki mesire alan piknik yapan 37 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.Diğer taraftan izne bağlanan şehirlerarası seyahat için izin belgesi, artık e-devlet üzerinden alınabilecek.İstanbul'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan kıraathaneye baskın düzenlendi. Çay servisi yapılan adreslerde pişti oynayan 19 kişiye 4 bin 500 lira ceza kesildi.