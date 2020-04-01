CMK ödemeleri ne zaman yatırılacak? 2020 CMK ödemeleri hakkında Bakan Gül'den flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 2020 CMK ödemeleri hakkında flaş bir açıklama geldi. Adalet hizmetlerinde alınacak corona virüsü tedbirlerine değinen Gül, avukatlara yapılacak CMK ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını da açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, avukatlar tarafından '2020 CMK ödemeleri ne zaman ödenecek?' sorusuna cevap aranmaya başlandı. Peki, CMK ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte, Bakan Gül'ün açıklamaları ve merak edilen detaylar...

2020 CMK ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Gül, avukatlara CMK ödemelerinin 6 Nisan'a kadar yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tutuklu ve hükümlülerin görüntülü görüşme yapabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

HSK'nın kararıyla avukat ya da tarafların mahkemeye de gelmesine gerek kalmaksızın bu konuda tedbirlerin alınması kararı alınmıştır. 30 Nisan'a kadar duruşmalar ertelenmiştir.

Avukatlara CMK alacaklarının 6 Nisan'a kadar tüm alacaklarının ödenmesi için karar alınmıştır.

Bir mağduriyeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır. Adaletin izolasyonu olmaz. Sosyal mesafeyi koruyacağız ama adaletle aramıza mesafe koymayacağız.

Bu sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır, olmaya da devam etmektedir.

Sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili 385, yaşlı vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8 kişi hakkında soruşturma işlemi yapılmıştır.

Sağlık çalışanlarımıza karşı milletimizin büyük bir desteği bulunmaktadır ancak münferit de olsa bazı olayların böyle bir dönemde bile olduğunu görmekteyiz. Gerekli koruma tedbirleri yargı mensupları tarafından gecikmeden uygulanıyor. Bu tarz olayları şiddetle kınıyorum. Olayların takipçisi olacağım."

CMK ÖDEMESİ NEDİR?

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında devlet, özel avukatı olmayan vatandaşlara avukat tahsis etmektedir. Avukatlar da CMK ödemesi altında toplu ödeme alıyor. Buna, CMK ödemesi denmektedir.

Bakan Gül'den son dakika açıklamaları: "6 Nisan itibarıyla başlıyor"