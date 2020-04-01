Belediyeler izinsiz yardım toplayamaz

İçişleri Bakanlığı, Milli Dayanışma Kampanyasına katılmak yerine korsan kampanlar düzenleyenlere karşı genelge yayınlayarak 81 ilin valisini uyardı. Genelgede yardım toplama faaliyetinin bir ilin birden fazla ilçesini kapsaması halinde vali, yardım birden fazla ili kapsaması halinde ise yardım toplayan kişilerin bulunduğu ilin valisinden izin alınıp İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hatırlatıldı. Genelgenin ardından Vakıfbank, Denizbank, Finansbank ve Garanti Bankası'nın İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin yardım kampanyası hesaplarına "para yatırılamaz" blokesi koydukları öğrenildi.