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Bilim Kurulu Üyesi profesörden corona virüs açıklaması: "Önümüzdeki hafta..."

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'den corona virüsü uyarıları geldi. Yamanel, toplumda merak edilen birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken corona virüs nedeni ile hayatını kaybeden hastaların normal yerine gömülmesinin uygun olduğun belirtti. Yıkama ve gömülme esnasında görevlilerin mutlaka koruyucu ekipmanlar giymesi gerektiğini belirten Yamanel, virüsün topraktan çıkma ihtimaline ilişkin de flaş sözler kullandı. Prof. Dr. Levent Yamanel ayrıca, önümüzdeki haftayı işaret ederek sonuçların belli olacağını söyledi. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.4.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 10:41 ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi profesörden son dakika corona virüs açıklaması: Önümüzdeki hafta...

haberleri... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel tarafından corona virüsü hakkında flaş uyarılar geldi. Yamanel, Fatih Terim'in sağlık durumundan corona virüsü nedeni ile hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine kadar birçok konuya değinirken toplumda merak edilen sorulara açıklık getirdi. Yamanel, yeni tip corona virüsü nedeni ile hayatını kaybedenlerin ayrı bir yere defnedilmesine gerek olmadığını bildirerek defin işlemlerini gerçekleştirecek olanların mutlaka koruyucu elbise giymesi gerektiğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA...."

Prof. Dr. Yamanel, açıklamalarının devamında önümüzdeki haftaya işaret ederek çarpıcı sözler kullandı. Yamanel'in bu sözleri, sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yer aldı.

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Bilim Kurulu Üyesi profesörden son dakika corona virüs açıklaması: "Önümüzdeki hafta..."
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