Bilim Kurulu Üyesi profesörden son dakika corona virüs açıklaması: "Önümüzdeki hafta..."

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel tarafından corona virüsü hakkında flaş uyarılar geldi. Yamanel, Fatih Terim'in sağlık durumundan corona virüsü nedeni ile hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine kadar birçok konuya değinirken toplumda merak edilen sorulara açıklık getirdi. Yamanel, yeni tip corona virüsü nedeni ile hayatını kaybedenlerin ayrı bir yere defnedilmesine gerek olmadığını bildirerek defin işlemlerini gerçekleştirecek olanların mutlaka koruyucu elbise giymesi gerektiğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA...."

Prof. Dr. Yamanel, açıklamalarının devamında önümüzdeki haftaya işaret ederek çarpıcı sözler kullandı. Yamanel'in bu sözleri, sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yer aldı.