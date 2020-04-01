Bir günde 2 bin 704 yeni vaka, 46 ölüm

TÜRKİYE'DE yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e, vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumu Twitter'dan paylaştı. Buna göre dün yapılan 15 bin 422 testten 2 bin 704'ü pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 92 bin 403, vaka sayısı 13 bin 531, vefat sayısı ise 214 oldu. Yoğun bakımda 847 hasta bulunduğu, toplam 243 kişinin iyileştiğini belirtildi. Koca, "Test sayımız düne (önceki gün) oranla yüzde 25.2 arttı. Test Merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas eşittir risk. Lütfen unutmayalım" dedi. ANKARA