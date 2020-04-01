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Son dakika: F-16'lar dostu-düşmanı ile ayıracak

Son dakika bilgisi! Yerli ve milli projelere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. , görev icra eden dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemlerini Hava Kuvvetlerine kazandırıyor. Bu kapsamda, prototip uçakta entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, ilk uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.4.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 09:52 ABONE OL
Son dakika: F-16'lar dostu-düşmanı ASELSAN ile ayıracak

Son gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2018'de IFF Mod 5/S cevaplayıcı, kısa-orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı-cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi, seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi Mod 5 (IFF) Tedarik ve Proje Sözleşmesi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 Blok 30TM uçaklarına ASELSAN tasarımı ve üretimi IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazlarının entegrasyon faaliyetlerine başlandı.

SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı ana yükleniciliğinde IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazın tasarım faaliyetleri tamamlandı, seri üretime geçildi.

Uçaklar üzerinde entegrasyon faaliyetleri ise Mikro-Elektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı sorumluluğunda devam ediyor. Bu kapsamda, prototip uçakta entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, ilk uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi.

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Son dakika: F-16'lar dostu-düşmanı ASELSAN ile ayıracak
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