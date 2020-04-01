İtalya ve İspyanya'ya giden yardım uçakları Türkiye'ye iniş yaptı
Sabah saat 09.04’de Ankara/Etimesgut’tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya’ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara/Etimesgut’a iniş yaptı.
Giriş Tarihi: 1.4.2020 22:35Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 22:39ABONE OL
Sabah saat 09.04'de Ankara/Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara/Etimesgut'a iniş yaptı.