Maaşlarını bağışladılar

ORDU NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım 7 maaşını bağışlarken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir 6 maaş bağışladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Isparta Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva 5 maaşlık destek verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu gibi birçok il ve ilçenin belediye başkanı ile valiler rektörler de maaş bağışında bulundu.