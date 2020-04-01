MEB duyurdu: Günde 100 bin maske üretimi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) başlatılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda, İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi'nin üretimi tamamlandı. Lisede günde 100 bin cerrahi maske üretimine başlandı. Cerrehahi maske üretim cihazının, okulda Elektrik- Elektronik Teknolojisi alan öğretmeni Hasan Ayhan ve Makine Teknolojisi alan öğretmenlerine katkılarıyla geliştirildiği bildirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, cihazın üretime başladığını belirterek, "İlk sevindirici haberi almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen otomatik 3 katlı telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi ile artık sadece bu lisede günde 100 bin cerrahi maske üretilebilecek" dedi.