Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan sahte genelgeye tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık adına sahte genelge hazırlayan ve yayan kişi yada kişiler hakkında hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.



SELÇUK: "OKULLAR SENEYE TEKRAR AÇILACAK" HABERİ SAHTE HABER

Ziya Selçuk; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi

hesabından açıklamada bulundu ve "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KOVİD-19 salgını nedeniyle ara verilen okullar seneye tekrar edilecek" şeklindeki haberin sahte haber olduğunu açıkladı.



"HER GÜN BAŞKA SAHTE HABERLE UĞRAŞMAK VE AÇIKLAMA YAPMAK DURUMUNDA KALIYORUZ"

Ziya Selçuk, "Millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Hukuki süreçlerin başlatıldığının bilinmesini isterim. Lütfen sadece resmî kaynaklarımızdan paylaşılan bilgilere riayet edelim" ifadelerini kullandı.



Ziya Selçuk, paylaşımına sahte haberin yazılı çıktısına çarpı konulan fotoğrafı da ekledi.



SAHTE GENELGEYE DE ÇARPI İŞARETİ

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü'nün 1 Nisan 2020 tarihli "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" konulu genelgesinin de sahte olduğunu açıkladı, söz konusu sahte genelgenin üzerine çarpı işareti konulan fotoğrafı da paylaştı.





Söz konusu sahte genelgede; 15 Nisan 2020 tarihinde yatırılacak personel maaşlarından yapılacak 500 TL'nin kesintinin "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası çerçevesinde kesileceği iddia ediliyordu.



HABERTÜRK: HABERTÜRK.COM DA BÖYLE HABER KESİNLİKLE YAYINLANMADI VE 'PHOTOSHOP' KULLANILARAK MONTE EDİLDİ

Habertürk internet sitesi; Ziya Selçuk'un paylaşımının ardından açıklamada bulundu.

Habertürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Habertürk.com'da böyle bir haber kesinlikle yayınlanmamıştır. Sayın Ziya Selçuk'un da ifade ettiği gibi 'sahte haber' sayfamızdaki bir haber görselinin üzerine 'photoshop' kullanılarak monte edilmiş ve servis edilmiştir. Okurlarımıza ve kamuoyuna duyurulur" denildi.