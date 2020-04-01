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Öğrencilerden teşekkür notu

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan getirildikleri Sivas'ta KYK yurtlarında gözlem altında tutulan yaklaşık 600 öğrenci, yurt görevlileri ve devlete şükranlarını, odalarının kapılarına astıkları notlarla dile getiriyor. Pilates topu, yoga matı dağıtılan, yöresel yemekler ikram edilen ve her türlü ihtiyaçları karşılanan öğrenciler, kendilerine adeta 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunulmasının mutluluğunu yaşıyor. Öğrencilerden Tara Direkoğlu "Yurt çok temiz ve otelde kalıyor gibiyiz. Bütün istediklerimiz yapılıyor" dedi.
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Öğrencilerden teşekkür notu
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