Öğrencilerden teşekkür notu

SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan getirildikleri Sivas'ta KYK yurtlarında gözlem altında tutulan yaklaşık 600 öğrenci, yurt görevlileri ve devlete şükranlarını, odalarının kapılarına astıkları notlarla dile getiriyor. Pilates topu, yoga matı dağıtılan, yöresel yemekler ikram edilen ve her türlü ihtiyaçları karşılanan öğrenciler, kendilerine adeta 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunulmasının mutluluğunu yaşıyor. Öğrencilerden Tara Direkoğlu "Yurt çok temiz ve otelde kalıyor gibiyiz. Bütün istediklerimiz yapılıyor" dedi.