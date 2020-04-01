Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama! Türkiye'de corona virüsü salgınında son durum!

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da bir araya gelen Kurul üyeleri, Türkiye ve dünyaya ilişkin güncel verilerin, vaka artışı ve hastaların durumunu ele aldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca, Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini açıkladı. Bakan Koca açıklamalarında illere göre vaka sayılarını da açıkladı.

İŞTE SON DURUM!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.396, vaka sayısı 2.148, hayatını kaybeden sayısı 63, 333 taburcu oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 277'ye ulaştı.

İL İL VAKA SAYISI...



İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.

Son dakika! Bakan Koca, koronavirüs vaka ve vefat sayılarını il il açıkladı | Video

TOPLAM 39 İLİMİZDE CAN KAYBI VAR.



42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de.

60 yaşın üstünde %75'i yoğun bakımda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın %69'u tansiyon hastası. Yoğum bakımdaki hastalarımızın %63.3 yine tansiyon hastası. Bizim şu dönemde kronik ve alt hastılğı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızın daha yüksek riskli olduğunu görüyoruz. O nedenle bu gruptaki vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerinini izole etmeleri için bu tabloyu gösteriyorum. Sağlık çalışanlarımıza ve Bilim Kurulumuza güvenelim. Can kayıplarını önleme yolu tedbirdir. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat vermeyelim.

TÜM DÜNYAYA 3 AYDA YAYILDI



Virüs çok kolay bulaşıyor ve diğer hastalıklarda görmediğimiz şekilde yayılıyor. İzolasyonun ve hareketsizliğin önemli olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bu virüs tüm dünyaya yayılımı 3 ayda oldu. Ne kadar kolay bulaştığını belirtmek istiyorum. Japon heyetiyle geçen görüştüm orada yapılan test sayısı 34 bin. Biz şuana kadar yaptığımız test sayısı 100 bini geçti. Kit sorunundan öte bunu çalışabilecek ortamın olması önemli. Biz merkez sayımızı artırıyoruz ve bunu yapabilecek merkezlere izin veriyoruz. Testi daha çok Bilim Kurulu'nda hastaık bulugusu olan ve şüpheli olanlara bu testin yapılabilmesi. Hastalık bulgusu olanlara bu test yapılmalı ve bu dönemde herkes kendini izole ederek geçirmesini istiyoruz.

CORONA VİRÜS SALGININDA SON DURUM!

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 900 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 903 bin 819'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vaka sayısında ABD, 200 bin 269 vakayla ilk sıraya yerleşirken, onu 110 bin 574 vakayla İtalya ve 102 bin 136 vakayla İspanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 554 vaka kayda geçti. 75 bin 754 vakanın görüldüğü Almanya, 52 bin 128 vakanın görüldüğü Fransa, 47 bin 593 vakanın görüldüğü İran, 29 bin 474 vakanın görüldüğü İngiltere, 17 bin 137 vakanın görüldüğü İsviçre, 13 bin 964 vakanın görüldüğü Belçika, 13 bin 614 vakanın görüldüğü Hollanda, 13 bin 531 vakanın görüldüğü Türkiye, 10 bin 585 vakanın görüldüğü Avusturya, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 45 bin 334 kişi hayatını kaybetti.