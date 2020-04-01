Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Türkiye'de corona virüs ölümlerinin en çok yaşandığı 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca burada ilk kez il il corona virüs dağılımlarını da açıkladı. Buna göre corona virüsün en çok görüldüğü şehir İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara ve İzmir takip ediyor. Peki corona virüs nedeniyle ölümler en çok hangi illerimizde yaşandı? İşte detaylar...

Son dakika! Bakan Koca, koronavirüs vaka ve vefat sayılarını il il açıkladı | Video

İstanbul'da 8.852, İzmir 853 vaka, Ankara 712 vaka, Konya 584 vaka, Kocaeli 410 vaka, Isparta 268 vaka, Sakarya 207 vaka, Adana 197 vaka, Bursa 135 vaka, Samsun 112 vaka ile listede yer alıyor.

Vefat sayılarında ise en çok vefatın olduğu İstanbul ve Ankara öne çıkıyor. İstanbul'da 117 kişi hayatını kaybederken, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7 ölümle sonuçlanan vaka yer alıyor.

Öte yandan, bilimin ilk kez karşılaştığı ve yüksek yayılma hızına sahip KOVİD-19 hastalığı ile 24 saat mücadele veren Sağlık Bakankığı personelleri arasında da pozitif vakaların olduğu açıklandı. Bu sayıları açıklarken gözleri dolan Bakan Fahrettin Koca, 601 sağlık personelinde corona virüsü vakası tespit edildiğini söyledi.

EN FAZLA ÖLÜM İSTANBUL'DA

Bakan Fahrettin Koca, "İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.