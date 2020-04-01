Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Tedbirlere uymadan köylere adak kurbanı kesmeye gidenlere ceza

Tedbirlere uymadan köylere adak kurbanı kesmeye gidenlere ceza

'ın Koyulhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 8 kişiye para cezası uygulandı. Coronavirüs tedbirlerine uymayan kişilere ülke genelinde ihlal ettikleri yasağın durumuna göre idari para cezasından hapis cezasına kadar birçok yaptırım uygulanıyor.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 11:11 ABONE OL
Tedbirlere uymadan köylere adak kurbanı kesmeye gidenlere ceza

Sivas'a bağlı Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, adak kurbanı kesmek ve ziyarette bulunmak üzere 8 kişinin ilçe dışından toplu halde Ekinözü köyüne geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

İDARİ PARA CEZASI

Koyulhisar Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara uymayan 8 kişiye 392'şer lira para cezası kestiği bildirilen açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızdan daha hassas davranmaları ve çok zaruri ihtiyaçları haricinde evlerinden çıkmamaları beklenmektedir. Alınan kararlara uymayanlara karşı idari para cezaları ile adli işlem de yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Coronavirüs karantina kuralına uymayanlara hapis cezası

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Tedbirlere uymadan köylere adak kurbanı kesmeye gidenlere ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA