Tedbirlere uymadan köylere adak kurbanı kesmeye gidenlere ceza

Sivas'a bağlı Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, adak kurbanı kesmek ve ziyarette bulunmak üzere 8 kişinin ilçe dışından toplu halde Ekinözü köyüne geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

İDARİ PARA CEZASI

Koyulhisar Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara uymayan 8 kişiye 392'şer lira para cezası kestiği bildirilen açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızdan daha hassas davranmaları ve çok zaruri ihtiyaçları haricinde evlerinden çıkmamaları beklenmektedir. Alınan kararlara uymayanlara karşı idari para cezaları ile adli işlem de yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.