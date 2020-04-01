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durdurduğu uçuşlarının süresini 17 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı

, Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.4.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 00:04 ABONE OL
Türk Hava Yolları durdurduğu yurt dışı uçuşlarının süresini 17 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı ve yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 1 Mayıs'a uzattıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir" dedi.

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Türk Hava Yolları durdurduğu yurt dışı uçuşlarının süresini 17 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı
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