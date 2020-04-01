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Umre dönüşü karantina süreci tamamlandı! 95 kişi evlerine gönderildi

Son dakika gelen bilgilere göre Umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara'da karantina süreci tamamlanan 95 kişi evlerine gönderildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.4.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 16:25 ABONE OL
Umre dönüşü karantina süreci tamamlandı! 95 kişi evlerine gönderildi

Umre dönüşü Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Haymana Öğrenci Yurdu ve Gölbaşı Yurdu'nda misafir edilen 95 vatandaşın 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Otobüslerle kaldıkları yurttan memleketleri Karabük'e getirilen 70 vatandaş Karabük Şehirlerararsı Otobüs Terminali'nde indirildi.

Gölbaşı Yurdu'ndan getirilen 25 vatandaşın 23'ü Yenice ilçesinde, 2'si ise Karabük merkezdeki evlerine gönderildi.

Haymana Öğrenci Yurdu'ndan gelen Havva Özal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta kendilerine çok güzel baktıklarını belirterek, 3 öğün yemeklerinin, meyvelerinin ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Züleyha Orhan da karantina sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ifade ederek, "Çok güzeldi. Devletimizden Allah razı olsun. Çok güzel baktılar. Çok ilgilendiler. Geldiğimiz için çok mutluyum." diye konuştu.

Emine Kayabaşı da yurtta sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek, "Çok güzel geçti. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Sakine Ebik de karantina süresince hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını anlattı.

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Umre dönüşü karantina süreci tamamlandı! 95 kişi evlerine gönderildi
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