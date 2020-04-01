Vatana ulaşma umudu risk tanımadı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) 21 Mart 2020 tarihindeki tarifeli Prag-Istanbul uçuşu iptal edilince Çekya'da bulunan 8 Türk TIR şoförü Çekya'da mahsur kaldı. TIR şoförlerinin durumundan haberdar olan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ülkelerine dönmek isteyen şoförlerin Belarus üzerinden Türkiye'ye dönebilmeleri için girişimlerde bulundu. Yapılan girişimler neticesinde 8 Türk TIR şoförü Belarus üzerinden Türkiye'ye döndü. Şoförleri havalimanından uğurlayan Bağış, "Vatana ulaşma umudu risk tanımıyor" diye konuştu.