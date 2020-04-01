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Wuhan'daki savaşında yer alan profesör açıkladı! Türk halkına flaş uyarı

Ülke gündeminin son haftalardaki bir numaralı gündem maddesi corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Beijing Çin Tıbbı Hastanesi Solunum Bölümü Başkanı ve hastanenin Akciğer Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Wang, , yaptığı açıklamada koronavirüs ile mücadelenin ölüm oranlarını düşürdüğünü, özellikle erken teşhis ve tedavi sürecinde, corona virüsü kaynaklı covid-19 hastalığına karşı bilinçli olunması konusunda uyardı. Uykudan alınacak verime dikkat çeken Prof. Wang Yuguang, tüketilmesi önerilen besinlere de değindi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 1.4.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 09:55 ABONE OL
Wuhan'daki corona virüs savaşında yer alan profesör açıkladı! Türk halkına flaş uyarı

Vuhan'daki koronavirüs salgınınde en ön safta yer alan Beijing Çin Tıbbı Hastanesi Solunum Bölümü Başkanı ve hastanenin Akciğer Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Wang, Milliyet'e konuştu. Çin Medya Grubu Türkiye muhabirlerinden Ma Yuyao, gazetemiz adına Prof. Dr. Yuguang ile bir söyleşi yaptı. Yeni tip koronavirüs salgınını araştırmak üzere Çin Ulusal Geleneksel Çin Tıbbı İdaresi tarafından görevlendirilen özel ekibin üyesi olan Yuguang, aynı zamanda virüse karşı çok etkili bir geleneksel Çin tıbbı ilacı Jin Hua Qing Gan'ı geliştirenlerden biri. SARS ile mücadelenin kahramanlarından olan Wang, H1N1 ve kuş gribi gibi önemli salgınlarla mücadelenin ön cephelerinde yer aldı. Vuhan'da yaklaşık iki ay kalan ve çok sayıda hastayı tedavi eden Wang, edindiği tecrübeleri, yaşadıklarını ve Türkiye'ye mesajını bizlerle paylaştı.

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Wuhan'daki corona virüs savaşında yer alan profesör açıkladı! Türk halkına flaş uyarı
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