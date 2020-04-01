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Yerli solunum cihazı 15 günde teslim

Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Yerli solunum cihazı 15 günde teslim
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. Biyovent tasarladı, Arcelik üretti, Aselsan ve Baykar_ savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı. Projenin feliştirilmesinde 100'e yakın mühendis görev aldı.

TESLİMAT 15 NİSAN'DA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir kaç gün önce yaptığı açıklamada Ar-Ge bütçesinin tamamını koronavirüs ile mücadeleye yönelik çalışmalara harcamaya hazır olduklarını belirterek "Bilim insanlarımıza 'Parayı asla kendinize sorun etmeyin' dedik. Netice alınabilecek bütün projeleri destekleyeceğiz" demişti. Bakan Varank, ayrıca "Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlandı. 15 Nisan'da teslim etmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bakan Varank yerli solunum cihazı üretiminde tüm altyapıların oluşturulduğunu belirterek seri üretimin Arçelik tarafından yapılacağını duyurmuştu. SABAH
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Yerli solunum cihazı 15 günde teslim
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