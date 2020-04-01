Yurt dışında 98 Türk salgında öldü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi. Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle 50'den fazla ülkeden 20 binden fazla vatandaşın Türkiye'ye dönüşünün sağlandığına da dikkat çeken Çavuşoğlu, "Şu anda diğer ülkelerde de 10 bin civarında Türk vatandaşı var. Tabii karantina şartlarını da göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızı önümüzdeki süreçte de getirmeye devam edeceğiz. Getiremediklerimize desteğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağış kampanyasının yurt dışındaki Türkler'den büyük ilgi gördüğünü söyledi. ANKARA