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Adana'da terör örgütü / davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü /'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 13:34 ABONE OL
Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar E.B, H.D, S.Y, Z.E. ve S.D. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık E.B. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, ''PKK terör örgütüyle bir bağlantım bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak, sanıklardan E.B'nin ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan cezalandırılması, diğerlerinin ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, E.B'yi ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası
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