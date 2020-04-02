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ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri infaz yasasını görüştü

ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile infaz hükümlerinde değişikliği içeren kanun teklifini görüştü

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 17:25 ABONE OL
AK Parti ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri infaz yasasını görüştü

AK Parti ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile infaz hükümlerinde değişikliği içeren kanun teklifini görüştü. AK Parti ile muhalefet temsilcileri infaz ile ilgili değişiklik içeren paketi görüşmek üzere TBMM'de bir araya geldiler. Toplantıda, AK Parti tarafının talepleri ve görüşleri dinlendiği ifade edildi. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda, terör örgüt üyesi olmayıp, terör propagandası, yardım ve yataklık suçlarının kapsama alınmasının ve 10-15 yıllık cezalarda ½ indirim yapılmasının görüşüldüğü kaydedildi.

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AK Parti ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri infaz yasasını görüştü
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