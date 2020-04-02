Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca'dan taziye mesajı

'dan taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz için taziye mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 18:51 ABONE OL
Bakan Koca'dan taziye mesajı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "COVID-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, Tıp Camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca'dan taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA