‘Bu süreci birlikte atlatacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nı ilk kez video konferans ile gerçekleştirdi. 81 il başkanına hitap eden Erdoğan şöyle konuştu:

* Bu süreçte en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısıyla hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamız. Çin'in ardından pek çok ülkede görülen ciddi hasta ve ölüm oranları salgına karşı mücadelede zorlanıldığına işaret ediyor. Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmemek için elimizden geleni yapıyoruz.

* Milletimize kurallara riayet edeceği, ikazlara harfiyen yerine getireceği hususunda güveniyoruz. Sokakları olabildiği kadar boşaltıp zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak, imanın alametlerinden saydığımız temizliğimize dikkat ederek bu musibetin üstesinden geleceğiz.

* 7 yılda nice saldırıya göğüs gerdi, nice belayı başından def etti. İnşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız. Türkiye'nin sağlıklı, huzurlu, güvenli, müreffeh geleceği için bugün sabredecek, hazırlık yapacak, vakti geldiğinde de atılımımızı gerçekleştireceğiz.

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TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AYDINLIK

* Şiarımız olan "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadesinin ne kadar önemli olduğunu bu krizde bir kez daha gördük. İnşallah ülkemizi güzel günler bekliyor. Bu süreci atlatacağız. Bunu başaracağız, birlikte başaracağız. İnşallah milletimiz bu dönemi en az kayıp ve hasarla atlatacaktır. Türkiye'nin önünün aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Hep birlikte bunun için daha çok çalışacak, daha çok emek verecek, daha çok mücadele edeceğiz.

* Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz.

* Şimdilik şehirler arası ulaşımı kısmen sınırlandırdık. İhtiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri devreye sokabiliriz. Sağlık, gıda, temizlik ve temel hizmetlerin kesintisiz şekilde yürümesini sağlıyoruz. Eğitimi internet ve televizyon yoluyla sağlıyoruz. Kamuda ve özel sektörde evden çalışma sistemine geçtik. Üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda kararlıyız.

* Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar şimdi "Şehir hastanelerinin niye sayısı bu kadar az" diye konuşuyor. İşte bunlar ne denli ufuksuz olduklarını gösteriyor. Nisanın 20'sinde İkitelli'deki Şehir Hastanesi'ni açacağız. Mayıs sonunda diğer etaplarını açarak 2 bini aşkın yatak sayısıyla ve 500'ü aşkın ventilatörle devreye sokacağız.

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DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMANIN ANLAMI YOK

* "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. "Ümidimiz acımızdan büyüktür" anlayışıyla bu ülkenin her bir ferdine sahip çıkmakta kararlıyız.

* Bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bütün bu kampanyalar sadece devletimizin, yani Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmekte. Belediyelerimiz valiliklerimizin izni olmaksınız bu tür kampanyalar açacak olursa o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz.

* Burada önemli olan rakamdan ziyade milletimizin zor günlerinde birliğini, beraberliğini, dayanışmasını göstermektir. Eğer biz bugün bir olmayacaksak, bugün beraber olmayacaksak, bugün dayanışma içinde olmayacaksak, bugün hâlâ siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış, ana muhalefetmiş, diğerleriymiş, böyle bir yaklaşım içine gireceksek, biz ne zaman bir ve beraber olacağız.

* Birçok spekülasyonlar yapılıyor. Devletin para toplamaya, devletin af edersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği gibi çirkin yaklaşımlar. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar, tüm sağlık teşkilatlarımızla, tüm İçişleri teşkilatıyla, jandarmamızla, askerimizle yapmış olduğumuz yatırımlar, atmış olduğumuz adımlar, bunlar rakamlarla ifade edilmez. Onun için muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım.

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PUTİN'LE KOVİD-19 GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. İki lider, yeni tip koronavirüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile de telefonda görüştü.

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