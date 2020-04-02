CHP’nin yardım oyunu bozuldu

Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyanın ardından siyasi rant elde etmek isteyen CHP'li belediyeler de kampanya yapmak istedi. Kampanyaları valilik iznine bağlayan İçişleri Bakanlığı genelgesine uymayan CHP'li belediyelerin banka hesapları bloke edildi. CHP'li belediyeler ise kampanyayı hemen bağış adı altında değiştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yardım toplamada neden izin alınıyor? Çünkü bu kamunun işidir. Devlet izin vermeden banka numaraları açıklarsan, başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz demektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beni aradı, yarım saat kendisine anlattım" dedi.