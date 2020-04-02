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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden vatandaşlara "" uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, oltalama tekniğiyle kişisel bilgilere ulaşılan zararlı sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 22:52 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden vatandaşlara veri güvenliği uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, bu yıl koronavirüsle ilgili 4 bine yakın alan adı alındığı, bunlardan yüzde 8'inin zararlı içerik barındırdığı bildirildi.

Zararlı internet siteleri üzerinden oltalama tekniğiyle kişisel bilgilerin çalınabileceği belirtilen paylaşımda, "Bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat edin. Sadece resmi kaynakları takip ederek önleminizi alın." uyarısı yapıldı.

Paylaşımda yer alan videoda da zararlı internet siteleri üzerinden kişisel verilere ulaşmaya çalışanların kullandığı yöntemler anlatıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden vatandaşlara "veri güvenliği" uyarısı
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