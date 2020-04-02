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‘Dostlar kara günler içindir’

Giriş Tarihi: 2.4.2020 ABONE OL
‘Dostlar kara günler içindir’
Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M kargo uçağı, İspanya'nın ardından İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Practica di Mare Üssü'ne indi. Mühendis Albay Burak Erkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektubu, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mevkidaşı Di Maio'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dostlar kara günler içindir. Gerçek arkadaşlar zor zamanlarda belli olur. Dostlar, ihtiyaç halinde birbirinin yanındadır" ifadelerini kullandı.
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‘Dostlar kara günler içindir’
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