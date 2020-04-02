Ekmeğimiz aşımızı paylaştık

Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 7'den 77'ye herkes destek veriyor. Kimi bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki, kimi emekli maaşından biriktirdiği, kimi de alacağı Ramazan ikramiyesini bağışladı:

* Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan, oğulları Mehmet ve Hakan ile damadı Lütfi Gülşen'i 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16'dan atılan bomba ile şehit veren Muzaffer Gülşen, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu aradı. Evine gelen görevlilere banka kartını ve şifresini veren şehit annesi bir aylık maaşını bağışladı. Gülşen şunları söyledi: "Çocuklarım gözlerini kırpmadan vatanları için şehit oldu. Vatanlarını o gün kurtardılar. İnşallah bunu da atlatacağız. Biz eskiden çok zorluk gördük. Ekmeğimizi, aşımızı muhtaçlarla paylaştık."

* Bitlis'in Ahlat ilçesinde tek yaşayan Nigar Kırmızıkaya (75), Vefa Sosyal Destek Grubu hattını aradı. Eve giden görevlilerin ihtiyacını sorduğu Kırmızıkaya, emekli maaşından biriktirdiği bin lirayı bağışlamak istediğini söyledi. Davranış karşısında duygulanan ekip yaşlı kadının isteğini yerine getirdi.

SON DAKİKA: MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR! İŞTE MAAŞLARINI BAĞIŞLAYAN İSİMLER

* Mersin'de yaşayan Ali Soy (69), jandarmayı arayarak kampanyaya destek olmak istediğini bildirdi. Soy eve gelen ekiplere 200 lira teslim etti. Ekipler, parayı kampanya hesabına yatırarak dekontunu Say'a verdi.

* Burdur'un Bucak ilçesinde işçi emeklisi Ali Rıza Tarakçı (81) mart maaşını ve Ramazan Bayramı ikramiyesini bağışladı.

* Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yaşayan gazeteci-yazar Sadık Albayrak Ziraat Bankası'nı arayarak kampanyaya destek olmak istediğini söyledi. Banka görevlileri Albayrak'ın evine giderek 3 bin 390 TL'yi makbuz karşılığında aldı.

* Balıkesir'de 26 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen Ersoy Atay "Elimizi taşın altına koyarak 10'ar ayakkabı boyama sözü verip destek oluyoruz" dedi.

* Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akıntarım, 3 koyun bedelini bağışladı.

* Muş'un Varto ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Figen Ergül ile eşi Tunay Ergül, Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki 58 bin 146 metrekarelik arazisini hibe etti.

* Batman'da çiftçilikle uğraşan Burhan Dayan 100 bin TL katkıda bulundu.



Burak Erdem ÇELİK - Bekir COŞKUN - Tarık YILMAZ - Furkan NEHRİ - Tahir ÖZÇELİK - Necdet ÇAKIR/SABAH

SPOR CAMİASINDAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK BÜYÜYOR

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA SANAT CAMİASINDAN DESTEK HIZLA BÜYÜYOR! İŞTE "BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM" DİYEN ÜNLÜ İSİMLER...