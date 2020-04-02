İstanbul'da Coronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere ceza!

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekiplerince, 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirlerine uymayan 1674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı.
İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ, ARAÇLAR BAĞLANDI
Ayrıca, tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık tutulan 75 iş yeri mühürlenirken, 26 araç da trafikten men edildi.