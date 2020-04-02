İstanbul'da Coronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere ceza!

İstanbul'da coronavirüs tedbirlerini ihlal edenler denetimlere takıldı ve bu kişilere cezai işlem uygulandı. 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 1674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı - Tedbir kararlarına aykırı faaliyet yürütülen 75 iş yeri mühürlenirken, 26 araç da trafikten men edildi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekiplerince, 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirlerine uymayan 1674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı.

İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ, ARAÇLAR BAĞLANDI

Ayrıca, tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık tutulan 75 iş yeri mühürlenirken, 26 araç da trafikten men edildi.