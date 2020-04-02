Minik yürekler kumbaraları açtı

* İstanbul'da ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Öykü Ada Doğan (8), piyano almak için 6 aydır harçlıklarından biriktirdiği 875 lirayı bağışladı. Doğan "Bu süreçte bazı ağabeylerimin ve ablalarımın çalışamadıkları için zor durumda kaldıklarını düşündüm. Bir eşya bir candan daha önemli değil" dedi.* Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki ikizler Yusuf ve Yağız Ateş, bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı bağışladı. İkizler "İnsanların sağlığı bisikletimizden daha önemli" dedi.* Düzce'de Muhuddin Yıldırım (11), Evliya Zeki (7), Belinay Yıldırım (5) okul harçlıklarından biriktirdikleri paraları Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek'e teslim etti.* Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Ovakent beldesinde Hilal Su Mert (9) bisiklet almak için biriktirdiği 120 lirayı bağışladı.* Van'ın Erciş ilçesinde ilkokul 3. sınıf öğrencisi Esin Afra Karaca (9), kampanyaya kumbarasındaki 60 lirayla destek verdi.* Erzurum Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ünsal Yunus ve Şeydanur Budak ile Erzurum Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ünal Kasım Budak kardeşler kampanyasına okul harçlıkları ile destek oldu.* Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Şen (7), babası Bekir ve kardeşi Yusuf Şen ile birlikte kumbarasında biriktirdiği 311 lirayı kampanya hesabına yatırdı.

ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ