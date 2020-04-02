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Dışişleri Bakanları Toplantısı, dijital olarak yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, bugün yapılacak ' Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın koronavirüs salgını nedeniyle ittifak tarihinde ilk kez video telekonferans yöntemiyle gerçekleşeceğini açıkladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 11:00 ABONE OL
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, dijital olarak yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 2 Nisan 2020 tarihinde, COVID-19 salgını nedeniyle ittifak tarihinde ilk kez video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Toplantıya, sayın bakanımız iştirak edecektir. COVID-19 salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışma, toplantının öncelikli gündem maddesini teşkil edecektir. Toplantıda ayrıca, Afganistan'daki ve Irak'taki durum ile ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere NATO'nun gündeminde bulunan konular ele alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, dijital olarak yapılacak
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