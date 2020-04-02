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’da 1 mahalle karantinaya alındı

Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinin, çeşitli nedenlerle başka illerden gelenlerin sayısındaki artış ile koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 10:22 ABONE OL
Ordu’da 1 mahalle karantinaya alındı

ORDU'nun Kabataş ilçesinde, 1 mahalle koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinin, çeşitli nedenlerle başka illerden gelenlerin sayısındaki artış ile koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunması nedeniyle, bu yerleşim yerinde koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 2 Nisan tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına karar verilmiştir. Karantina kararı alınması nedeniyle Kabataş İlçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkine giriş ve çıkışlar kapatılmıştır. Karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacaktır" denildi.

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Ordu’da 1 mahalle karantinaya alındı
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