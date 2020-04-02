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Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor

Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi'nin bir bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 13:36 ABONE OL
Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor

İlçenin Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde, çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması, yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında kişiler bulunması nedeniyle bu yerleşim yerinde salgının kontrol altına alınması amacıyla bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alındığı ifade edilen açıklamada, Kazancılı Küme Evleri mevkisinin giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı da vurgulandı.

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Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor
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