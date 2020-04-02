Son dakika haberi: Prof. Dr. Feriha Öz corona virüsten hayatını kaybetti! Prof. Dr. Feriha Öz kimdir?

Son dakika haberleri... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu.

Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında yeni tip corona virüse yenilerek vefat etti.

PROF DR. FERİHA ÖZ KİMDİR?

Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy'de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakip Yozgat'ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1962 yılında Uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. Feriha Öz evli ve 2 çocuk annesi.

DÜN DE PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Corona virüsü nedeni ile dün de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetmişti.

Acı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu.



Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

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