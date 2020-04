Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu bir halk sağlığı savaşıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Son 24 saatte 14 bin 396 test yapıldığını, 2 bin 148 yeni vaka tespit edildiğini belirten Koca, 63 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Taburcu edilenlerin sayısı ise 333'e ulaştı. Böylece toplam vaka sayısı 15 bin 679'a, toplam 39 ildeki vefat sayısı ise 277'ye yükseldi. Koca, şunları kaydetti:Dünya ne başarı göstermişse izolasyona borçludur. Biz de hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik. Asıl silahımızın izolasyon olduğunu söyledik. Temas, mesafe, izolasyon. Bu 3 kelime hayati önemde. Bütün dünyada bilim insanları hastalık üzerinde çalışıyor. Temastan kaçın, araya mesafe koy, kendini izole et. Bunlar uygulanmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz.Tehdit herkes için ortak. Şunu söylerseniz size kimse itiraz edemeyecektir: Özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor. Mücadelenin temelinde kişiler var. Bugünler dirayet günleridir. Fiilasyon son derece önemli olduğunu bilmek ve o kişileri özellikle izole etmek bu mücadelede önemli bir unsur olarak öne çıkmakta. Fiilasyon sayısı 40 bine ulaştı.Çin'den getirdiğimiz hızlı test devreye girdi. Elimizde 1 milyon kit olduğunu söylemiştim. Çalışabilecek merkez sayısını artırıyoruz. Kit sayısından öte çalışabilecek merkez sayısı önemli. Haftaya 20-25 bine çıkacağımızı önümüzdeki hafta 30 bine çıkacağımızı söylemek istiyorum. Sahayı taramak istiyoruz. Pozitif vaka sayısı da artmış olacak. Diyoruz ki hastalık bulguları olan kişilere bu test yapılmalı herkes kendisi pozitifmiş gibi bu dönemi geçirmeli.Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranımız yüzde 1.58. Bir çok ülkeden aşağıda olduğumuzu daha aşağı düşürme gibi bir başarı geliştirirsek son derece önemli olur. Hedefimiz hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak.Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır.En fazla koronavirüs vakası İstanbul'da görüldü. Bu ili İzmir ve Ankara takip etti. Yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka var. Toplam 39 ilde can kaybı var.Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68.8'nin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63.3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79.5'ini, yani yüzde 80'ini 65 yaş üstündekiler oluşturuyor.Şu dönemde kronik hastalığı, alt hastalığı olan, 60 yaş üstü her vatandaşımızın risk altında olduğunu söylüyoruz. O nedenle 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin asla evden çıkmamalarının, teması minimize etmelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek için söylüyorum.Hastalığın yayılmasının ve can kaybının engellenmesinin yolu tedbirdir. Yuvamız gücümüzdür. Dışarı çıkmayalım virüse, fırsat tanımayalım.(Umre-den gelenler tahliye edilecek mi? Kaç kişide pozitif çıktı?) Bilim Kurulu, umredeki vatandaşlarımızla ve yurt dışından gelen öğrencilerle ilgili karar almıştır. Pozitif ise, semptomu varsa hastanede takibi, semptomu yok, negatif ise onam formu imzalatarak ve aile hekimliğinde bu kişileri takip etmek şartıyla 14 gün evde izolasyonlarının uygun olduğunu ifade etmiştik.Özellikle virüs çok kolay bulaşıyor. Başka hastalıklarda görmediğimiz bir hızla ilerliyor. Biz daha önce bunu böyle bilmiyorduk. Ortalama 2.6, 2.7 kişiye bulaştırır diye düşünüyorduk. O nedenle izolasyon ve hareketsizliğin son derece önemli olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bu virüsün dünyaya yayılımı 3 ayda oldu.İstanbul 8.852İzmir 853Ankara 712Konya 584Kocaeli 410Isparta 268Sakarya 207Adana 197Bursa 135Samsun 112İstanbul 117İzmir 18Kocaeli 8Ankara 7Konya 7Zonguldak 5Trabzon 5Balıkesir 5Adana 3Sakarya 3Her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu sağlık personelimizde söylemek istiyorum. 601 kişi. Bütün sorumluluk bu arkadaşlarımızın omuzunda. Aile hekimlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 63, Anadolu'da yatak doluluk oranı yüzde 40'larda. Hastanelerde herhangi bir sorun yok.(Koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu) Sayın Hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar çalışarak hayatını kaybetti. Yakınlarına ailesine ve bütün camiamıza başsağlığı diliyorum.Özellikle sağlık çalışanlarımızı daha çok tarama kitinden hızma geçirmek gibi bir yaklaşım var. Onu önümüzdeki günlerde netleştirmiş oluruz.

