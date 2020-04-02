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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan corona virüsle mücadele mesajı!

Başkan Erdoğan Twitter üzerinden virüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Türkiye’nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 18:12 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan corona virüsle mücadele mesajı!

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan corona virüsle mücadele mesajı!
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