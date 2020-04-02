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Son dakika: "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" iddiasına yalanlama

(İÜ) Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medyada "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 21:02 ABONE OL
Son dakika: Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti iddiasına yalanlama

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medyada "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Prof. Dr. Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve televizyon programlarında "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" gibi anlamsız iddiaların dile getirildiğini anlattı.

Söz konusu iddiaların gerçek olmadığını defalarca söylediklerini aktaran Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.

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Son dakika: "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" iddiasına yalanlama
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