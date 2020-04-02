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Tedbirler artırıldı! 'ta bir köye daha karantina

Son dakika gelen bilgilere göre 'ta bir köy daha Korona virüs kapsamında karantinaya alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 15:44 ABONE OL
Tedbirler artırıldı! Kars'ta bir köye daha karantina

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyü, karantinaya alındı. Karantinaya alınan Benliahmet köyüne giriş-çıkışlar yasaklandı. Köy girişinde güvenlik önlemleri alan jandarma, köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

Kars'ta daha öncede Dağpınar Belediyesi'nin Merkez Mahallesi, Digor'a bağlı Türkmeşen köyü, Susuz'a bağlı Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü Korana virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı. Selim Benliahmet köyünün de karantinaya alınmasıyla kentte karantinaya alınan köy ve belde sayısı 5'i buldu.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Selim ilçesi Benliahmet köyü 2 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmış olup köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

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Tedbirler artırıldı! Kars'ta bir köye daha karantina
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