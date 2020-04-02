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, 'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'na bir destek de 'den geldi .Turkcell, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 23:42 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 23:55 ABONE OL
Turkcell, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Turkcell'den geldi .Turkcell, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu.

Turkcell'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turkcell Türkiye'siz, Türkiye de Turkcell'siz olmaz. Bugün yine "Bizsiz Olmaz" diyoruz. Cumhurbaşkanımız himayesinde #BizBizeYeterizTürkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL katkıda bulunuyoruz. Turkcell olarak bu süreçte bayilerimizi, yüklenicilerimizi, çözüm ortaklarımızı ayakta tutmayı ve istihdama katkı sağlamayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu zor günleri el birliği ile aşacağımıza inancımız tam. Türkiye'nin Turkcell'i olarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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Turkcell, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu
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