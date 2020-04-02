Ünlü Türk profesör açıkladı! Bu 2 hafta çok kritik

"Bu virüsle mücadele uzun soluklu olacak. 'Önümüzdeki bir-iki hafta kritik' veya 'Bu hafta çok önemli' şeklindeki uyarılar virüse ömür biçmek anlamında algılanmasın. Vaka sayısı henüz kontrol edilebilir düzeyde.



O yüzden bu aşamada hatta önümüzdeki birkaç günlük süreçte alınan tedbirlere, yapılan ikazlara halkımız titizlikle uyarsa, hem vakaların temaslarıyla birlikte tespiti hem de bu vakaların izole edilerek kontrol altına alınması kolaylaşır."

"Belirtilen, altı çizilen zaman dilimleri bu açıdan çok önemli. Vaka sayısı kontrol edilebilir düzeyde olduğu için bu zamanlar çok önemli ve kritik diyoruz. Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur.



Testler arttıkça da vaka tespiti çoğalıyor ve hızlanıyor. Halkımızın bu sebeple mutlaka ve mutlaka sosyal teması en aza indirmesi gerekiyor."