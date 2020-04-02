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Ünlü Türk profesör açıkladı! Bu 2 hafta çok kritik

'nin salgını ile yaptığı mücadele tüm dünyanın takdirini kazanmış durumda. Şuana kadar 277 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınında Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu 2 haftanın çok kritik olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 11:09 ABONE OL
Ünlü Türk profesör açıkladı! Bu 2 hafta çok kritik

"Bu virüsle mücadele uzun soluklu olacak. 'Önümüzdeki bir-iki hafta kritik' veya 'Bu hafta çok önemli' şeklindeki uyarılar virüse ömür biçmek anlamında algılanmasın. Vaka sayısı henüz kontrol edilebilir düzeyde.

O yüzden bu aşamada hatta önümüzdeki birkaç günlük süreçte alınan tedbirlere, yapılan ikazlara halkımız titizlikle uyarsa, hem vakaların temaslarıyla birlikte tespiti hem de bu vakaların izole edilerek kontrol altına alınması kolaylaşır."

"Belirtilen, altı çizilen zaman dilimleri bu açıdan çok önemli. Vaka sayısı kontrol edilebilir düzeyde olduğu için bu zamanlar çok önemli ve kritik diyoruz. Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur.

Testler arttıkça da vaka tespiti çoğalıyor ve hızlanıyor. Halkımızın bu sebeple mutlaka ve mutlaka sosyal teması en aza indirmesi gerekiyor."

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Ünlü Türk profesör açıkladı! Bu 2 hafta çok kritik
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