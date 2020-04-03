14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK-MİT ortak operasyonları ile sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya üst süte ağır darbe indiriliyor. Suriye'nin kuzeyinde, yapılan keşif ve istihbarat çalışması sonucu Fırat Kalkanı bölgesinde bir grup PKK/YPG'li teröristin ağır silahlarla askeri üs bölgesine saldırı hazırlığı yaptıkları belirlendi. Yerleri tespit edilen teröristlere yönelik bölgede görevli komandolar tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında sözde grup lideri 2 teröristin de bulunduğu 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.