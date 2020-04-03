AK Parti’den 81 ilde koronavirüs anketi

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında teşkilatlarında ve belediyelerinde bir dizi önlemler alan AK Parti, vatandaşın sorun ve taleplerini öğrenmek amacıyla anket çalışması yaptı. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde yapılan anket çalışmasında kadınlara "Halkın psikolojisi, psikolojisi ne durumda?", "Kadınların sorunları ve talepleri neler?", "İllerin kendi çözüm önerileri var mı?" gibi sorular soruldu. Genel Merkez'e gelen sonuçlar bir rapor haline getirilip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, anketten alınan sorularla ilgili AK Parti Kadın Kolları'nın resmi Youtube kanalında, uzman ekiplerce sorulara cevap vermek üzere bir program da yapılacağını ve koronavirüs ile mücadele konusunda halkın bilgilendirileceğini söyledi.