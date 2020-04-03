Can kaybı 356’ya yükseldi vaka sayısı 18 bin 135

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 18 bin 757 testle 2 bin 456 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulurken, 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 415'e yükseldi. Bakanlığın internet sitesindeki güncel verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. Koca, "Test sayımız düne (önceki gün) göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici" ifadesini kullandı. Buna göre, toplam test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam vefat sayısı 356, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1101, toplam entübe hasta sayısı ise 783 oldu.