Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin dört bir yanından AK Partili belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan, konuşmasında koronavirüsle ilgili mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan özetle şöyle dedi:Kovid-19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Kamu hizmet binaları, toplu taşıma, ulaşım araçları, pazar yerleri, çöp toplama alanları gibi yerlerin temizliğine ve dezenfeksiyonunu aksatmadan yapmalıyız. İlçe belediyelerimizle işbirliği halinde cadde ve sokakların rutin temizlik faaliyetinin yürütülmesi hususunda daha fazla hassasiyet gösteremeyiz.Yaşlılarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere evlerinden çıkamamalarını istediğimiz vatandaşlarımızın alışveriş, internet, kitap gibi ihtiyaçlarını temini yardımcı olmalıyız. Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız.En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. Aldığımız tedbirlerin büyük bölümü doğrudan dar gelirli insanlarımıza destek vermeye yöneliktir. Sosyal devlet ilkesi gereği ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye biner lira nakit yardım gerçekleştiriyoruz. Faaliyetine ara veren her işletmenin çalışanlarının ücretlerini yüzde 60'ı oranında ve asgari ücreti geçmeyecek şekilde ödeme yapıyoruz.Dünya çapında 1 milyona yaklaşan vaka ve 50 bine varan ölü sayısıyla gerçekten tarihi bir felaketi yaşadığımız şu dönemde hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Karamsarlığa kapılmadığımız gibi rehavete de asla düşmüyoruz. Panik yapmadan, akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye, Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir.83 milyonun arasına ayrılık virüsünü, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece korona virüsüyle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez'. Bu milletin en büyük gücü birliği, beraberliğidir. Bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir. 83 milyon olarak birbirimize kenetlendiğimiz sürece bizi yıkabilecek, kutlu yolculuğumuza set çekecek hiçbir engel yoktur.Sergiledikleri hukuksuzluk ve tehlikeli söylemlerle dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin veremeyeceğiz. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti devleti dışında ve üstünde görenlere milletimiz hak ettiği cevabı veriyor, verecektir. Hele hele 83 milyonun kader ortaklığını sembolize eden bir projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten öte bir davranıştır.Gün, siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür. Gün, tıpkı İstiklal Harbimizde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür. Gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine, basiretli davranma günüdür. Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları maşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanların milletimiz asla affetmeyecektir. Buradan herkesi bir kez daha bir, beraber, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum.Türkiye'de kimsenin hukukunu ve kanunların üstünde değildir. Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya, bunu günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye kimsenin hakkı yoktur. Şu an hepimiz vatanımızın geleceğini, milletimizin hayatını tehdit eden sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Karşımızdaki düşmanın adı koronavirüstür. Bu düşmanı ancak birbirimizle kenetlenerek yenebiliriz. Bu tehdidin üstesinden ancak dayanışmayla gelebiliriz.Her alanda aldığımız tedbirlerle çalışanlarımızın, esnaf ve sanatkarımızın, sanayicimizin, ticaret erbabının, velhasıl 83 milyonunu tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Korona salgınıyla mücadele sadece hükümetimizin, devletimizin değil, tüm siyasi partilerin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir. Bu 83 milyonun her bir ferdini yakından ilgilendiren hayati bir konudur. Salgının ilk başladığı andan itibaren bizlere meseleye bu hassasiyetle yaklaştık.Pazartesi günü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız mili dayanışma kampanyasının hedeflerinden biri de işte budur. Benzer kampanyalarının ekonomik gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun dünyanın diğer ülkelerinde de yürütüldüğü bir gerçektir. Yardım kampanyasında toplanacak tutarı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız. Esasen bu tür kampanyalarda toplanan meblağlar, devletin aynı amaçlı diğer harcamalarının yanında oldukça küçük kalır. Bu kampanyaların gayesi milletimizin fertleri arasındaki güçlü dayanışmayı ortaya koymaktır.Türkiye'ye eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, sanayiden ulaşıma kadar her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının önemini bu kriz döneminde çok daha iyi görebiliyoruz. Gelişmiş ülkelerin bile pek çoğu kriz karşısında adeta çökerken hamdolsun Türkiye hemen her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede olduğunu ispatlamıştır. Hatta pek çok dost ve kardeş ülkeye de imkanlarımız nispetinde destek veriyor, bu zor günlerinde onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz.Milletimizgöz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. AK Parti olarak bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. İnşallah bu salgın döneminde de uğratmayacağız.