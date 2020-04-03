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çalışanı Korona virüsten hayatını kaybetti

iştiraklerinden 'ta çalışan korona virüsten hayatını kaybetti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 10:57 ABONE OL
İGDAŞ çalışanı Korona virüsten hayatını kaybetti

İGDAŞ'ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel korona virüs nedeniyle dün akşam hayatını kaybetti.

Bengül Demirel'in 16 Mart tarihinde kronik rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldığı öğrenildi.

Acı haberi İBB Basın sözcüsü Murat Ongun twitter hesabından duyurdu. Ongun yaptığı açıklamada, "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" dedi.

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İGDAŞ çalışanı Korona virüsten hayatını kaybetti
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