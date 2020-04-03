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İletişim Başkanı Altun: Kampanyaya destek devam ediyor

İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan '' ile ilgili, "Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor" dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 11:40 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun: Kampanyaya destek devam ediyor

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganı ile başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklamada bulundu. Altun, "Bir aradayız, kardeşliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın tarafındayız. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' paylaşımı | Video



İletişim Başkanı Altun'un paylaştığı videoda ise "Türk milleti kardeşlikte sınır tanımaz. Vefakâr, cefakâr, onurlu, gururlu bir milletimiz. Birlikte ağlar, beraber güleriz. Biz büyük Türkiyeyiz. Bugün birlik, dayanışma, yardımlaşma ve mücadele günüdür. Bu cephe sarsılmaz. Çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" denildi.

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İletişim Başkanı Altun: Kampanyaya destek devam ediyor
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