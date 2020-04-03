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'a araç giriş çıkışı durduruldu

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'da araç giriş çıkış yasağı başladı.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 01:17 ABONE OL
İstanbul'a araç giriş çıkışı durduruldu

İstanbul'un sınırları olan Kocaeli istikametindeki Şekerpınar, Trakya tarafındaki Silivri'de 26 uygulama noktasında kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler, geceyarısından önce Anadolu Otoyolu'na giriş yapan araçların geçişine bir süre izin verdi.

00.01 itibarıyla ise şehrin giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü.

Ekipler genelgeye göre özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi, sürücüleri de bu konuda bilgilendirildi.

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İstanbul'a araç giriş çıkışı durduruldu
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